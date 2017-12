Noël sous tensions en Terre sainte

Depuis la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme capitale de l’État d’Israël, la tension est vive entre les Palestiniens et les forces de l’ordre israéliennes.

Les fêtes de Noël seront célébrées dans un climat délétère dans le berceau du christianisme.

La journaliste indépendante Sabrina Myre est à Jérusalem. Elle en a discuté avec Mathieu Beaumont à Week-end extra, dimanche matin veille de Noël.

«On sent quand même un esprit de Noël dans le quartier chrétien de la vieille ville, a-t-elle raconté. On a installé des décorations illuminées. Mais l’ambiance est quand même minée par cette annonce de Trump. Que ce soit ici où en Cisjordanie, ici les chrétiens sont Palestiniens.»

Conséquemment la décision du président Trump a été reçue comme une gifle au visage des chrétiens palestiniens.

«Eux aussi aspirent avoir un jour un état Palestinien avec Jérusalem comme capital, a précisé Sabrina Myre.»

L’initiative du maire de Jérusalem, Nir Barkat, de faire distribuer des sapins de Noël aux quatre coins de la ville par un Père Noël à dos de chameau a été reçue froidement par les Palestiniens de la ville. Le maire Barkat est un fervent défenseur de la ville sainte comme capitale éternelle et indivisible d’Israël.

«Quand (Donald) Trump avait fait son annonce, Nir Barkat a fait projeter le drapeau américain sur les remparts de la Vieille Ville, dans Jérusalem Est, a expliqué la journaliste. La mairie de Jérusalem endosse la construction des quartiers de colonisation dans Jérusalem Est.»

Sabrina Myre a noté que les manifestations avaient diminué au cours des derniers jours. Les heurts surviennent surtout le vendredi après la grande prière, à la sortie des mosquées.

La journaliste précise toutefois que la réalité dans la région est moins grave que ce que les chaînes d’information en continu en donnent l’impression.

«À l’extérieur, on a l’impression que Jérusalem est à feu et à sang, a dit Sabrina Myre. Ce n’est pas le cas du tout; les violences sont très localisées. On sent déjà un essoufflement.»

Actuellement, estime la reporter, ce sont surtout les réseaux sociaux qui s’enflamment de parts et d’autres.

Il y a quelques semaines le journaliste Fabrice de Pierrebourg avait noté sur nos ondes que Bethléem, considérée comme la ville natale de Jésus, était désertée par les touristes.

«C’est vrai qu’il y eut beaucoup d’annulations de voyages, a confirmé Sabrina Myre. Maintenant on voit que les touristes sont revenus, parce que c’est magique de passer Noël à Bethléem.»

Beaucoup de gens, dont le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, sont attendus pour la traditionnelle messe de minuit à l’église de la Nativité qui serait, selon la tradition, bâtie sur le lieu de la naissance du Christ.

En ce qui concerne Nazareth, où Jésus aurait vécu, plusieurs événements ont été annulés pour protester contre la décision de Donald Trump.