NORAD suit de près la tournée du Père Noël (vidéos)

Le 24 décembre 1955, un appel a été reçu au centre des opérations du Commandement de la défense aérienne continentale (CONAD) à Colorado Springs, au Colorado.

Ça ne venait pas du président des États-Unis ou d’un général, mais d’une fillette de Colorado Springs qui suivait les instructions d’une annonce imprimée dans le journal local. Elle voulait simplement connaître les allées et venues du Père Noël.

L’annonce du journal local disait : « Hé les enfants ! Appelez-moi, mais assurez-vous de bien composer le numéro. » Malheureusement le numéro de téléphone avait été imprimé incorrectement : c’était le numéro du centre des opérations du CONAD.

Cette nuit-là, le Colonel Harry Shoup, surnommé par la suite « Colonel Santa », reçut de nombreux appels. Plutôt que de raccrocher, il joua le jeu et demanda à ses contrôleurs aériens de localiser le père Noël pour en informer tous les enfants qui appelèrent cette nuit-là.

C’est comme ça que débuta la belle tradition poursuivie par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) lorsqu’il fut fondé en 1958.

Aujourd’hui, avec l’aide de systèmes satellites, de radars à grande puissance et de chasseurs, le NORAD suit la trajectoire du Père Noël alors que ce dernier fait sa tournée de Noël partout à travers le monde.

Des mises à jour en direct sont fournies dans sept langues sur le site Web du NORAD sur la piste du Père Noël.

En 2009, le site Web du NORAD sur la piste du père Noël a reçu plus de 13 millions de visiteurs de plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Les bénévoles ont reçu plus de 12,000 courriels et plus de 70,000 appels téléphoniques sur les lignes d’assistance du NORAD sur la piste du père Noël.

Cette année, les enfants, petits et grands, peuvent suivre le père Noël sur Facebook, Twitter, YouTube, Flickr ou TroopTube.tv. Il suffit de taper « @noradsanta » dans le moteur de recherche.

Au fil des années, le NORAD sur la piste du Père Noël est devenu un phénomène magique et mondial ajoutant un peu de féerie dans le cœur des enfants, et qui enchante les familles du monde entier.

Pour plus de renseignements sur le NORAD sur la piste du père Noël, visitez le www.noradsanta.org.