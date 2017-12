Un attentat sème le chaos à Kaboul, en Afghanistan

KABOUL - Des terroristes ont pris d'assaut un centre culturel musulman chiite dans la capitale afghane jeudi, déclenchant plusieurs bombes et faisant au moins 41 morts et 84 blessés, ont indiqué les autorités. L'attaque a été revendiquée par le groupe armé État islamique.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Najib Danish, a déclaré qu'un nombre inconnu de kamikazes avaient déclenché une explosion à l'extérieur du centre avant d'y entrer. Ils ont lancé des engins explosifs dans le sous-sol du bâtiment où des dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour marquer l'invasion de l'Afghanistan par l'ex-Union soviétique en décembre 1979, a-t-il ajouté.

Le chef chiite Abdul Hussain Ramazandada a affirmé que des témoins ont rapporté qu'au moins un kamikaze s'était faufilé à l'événement et était assis parmi les participants. Il a fait exploser sa bombe et alors que les gens fuyaient, d'autres explosions se sont produites.

À l'hôpital voisin d'Istiqlal, le directeur Mohammed Sabir Nasib a indiqué que la salle d'urgence était submergée par les morts et les blessés. Des médecins et des infirmières supplémentaires ont été dépêchés pour aider et, au plus fort de la tragédie, plus de 50 médecins et infirmières étaient à l'oeuvre pour sauver les blessés, dont la plupart souffrent de graves brûlures.

Le centre culturel de deux étages est situé dans une zone pauvre du quartier Dasht-e-Barchi, dominé par les chiites, dans l'ouest de la capitale. Le centre est une structure légère entourée de maisons de boue séchées au soleil où vivent certains des plus pauvres de Kaboul.

Le président afghan Ashraf Ghani a qualifié l'attaque de «crime contre l'humanité», l'islam et «toutes les valeurs humaines».