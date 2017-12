La Nouvelle-Zélande et l'Australie célèbrent 2018 les premiers (vidéos)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Les Néo-Zélandais sont descendus en masses dans les rues et sur les plages pour être les premiers à célébrer l'arrivée de 2018.

À Auckland, la plus grande ville du pays, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour admirer les feux d'artifice au-dessus de la Sky Tower.

Les résidants de l'île avoisinante de Waiheke n'ont pas pu faire de même. Le spectacle pyrotechnique a dû y être annulé en raison de la sécheresse qui prive les pompiers de l'approvisionnement nécessaire en eau.

AUSTRALIE

À Sydney, les traditionnels feux d'artifice ont illuminé le ciel au-dessus du port. Pour souligner la récente légalisation des mariages gais, ils ont créé l'image d'une cascade d'eau arc-en-ciel.

Une foule de plus d'un million de personnes _ composée à moitié de touristes _ était attendue. Les autorités de Sydney prévoient que les festivités rapporteront quelque 170 millions $ US à la ville et une "publicité qui n'a pas de prix".

JAPON

Bon nombre de Japonais célèbrent l'arrivée de l'année du Chien de manière traditionnelle, en priant pour la paix et la bonne fortune dans les sanctuaires shinto.

Des kiosques de boeuf grillé et de raviolis chinois se sont installés devant le temple Zojoji de Tokyo, dont les visiteurs se succèdent pour frapper à 108 reprises l'énorme cloche au coup de minuit _ une pratique imitée dans les temples bouddhistes à travers le pays.

CORÉE DU SUD

Après une année éprouvante lors de laquelle la présidente a été écartée en raison d'un scandale de corruption et où se sont succédé les essais de missiles nord-coréens, la Corée du Sud entame 2018 avec un grand besoin de distraction. Les Jeux olympiques d'hiver, prévus en février, pourraient bien faire l'affaire.

Parmi les dignitaires qui ont frappé la cloche de Bonsingak, à Séoul, figurent Soohorang et Bandabi, le tigre et l'ours qui font office de mascottes pour les Jeux de Pyeonchang.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rendues sur la côte est du pays, afin d'admirer le premier leveil du soleil de l'année.

PHILIPPINES

Quelques heures avant minuit, les autorités philippines rapportaient déjà au moins 86 blessures en lien avec les feux d'artifice.

Bon nombre de Philippins, largement influencés par la tradition chinoise, croient que des festivités tapageuses chassent la malchance et le mal. Ils portent toutefois leur superstition à des extrêmes, accueillant la nouvelle année avec des pièces pyrotechniques et même des coups de fusil.

CHINE

À Pékin, les braves prêts à affronter le froid ont assisté au décompte de la nouvelle année devant la porte Yongdingmen, une version reconstruite de celle de l'époque de la dynastie Ming.

En Chine, le Nouvel An du calendrier grégorien est toutefois célébré de façon plus modeste que le Nouvel An lunaire, ou la fête du printemps.

RUSSIE

Le coup de minuit retentira plus d'une fois en Russie, qui compte 11 fuseaux horaires.

Dans son message télévisé de fin d'année, le président Vladimir Poutine a invité les Russes à se montrer attentionnés et compréhensifs les uns envers les autres.

À Moscou, les conditions météorologiques ne se prêtent pas à la fête. Habituellement couverte de neige à pareille date, la capitale se trouve sous un ciel gris et traverse une longue période de pluie intermittente.

INDE

La sécurité a été resserrée dans la ville de Bangalore, dans le sud de l'Inde, pour éviter que ne se reproduise la vague de violences sexuelles de l'an dernier.

Le commissaire de police Sunil Kumar affirme qu'au moins 15 000 agents ont été déployés.

L'an dernier, la police avait initialement nié que tout harcèlement sexuel ait eu lieu dans cette plaque tournante des télécommunications en Inde.

Six hommes ont cependant été détenus après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos où l'on peut apercevoir plusieurs attaques contre des femmes lors du réveillon du Nouvel An.