Le cannabis est maintenant légal en Californie

LOS ANGELES - En ce premier janvier, la consommation et la vente de marijuana à des fins récréatives sont désormais légales en Californie.

Après plusieurs autres États, dont le Colorado, l'État américain le plus populeux légalise à son tour le cannabis pour les adultes de 21 ans et plus.

Chaque individu pourra en cultiver six plants.

Il sera toutefois difficile de trouver des commerces qui en feront la vente. Seulement 90 permis ont été accordés, principalement dans les régions de San Diego, Santa Cruz et Palm Springs.

Los Angeles et San Francisco sont pour le moment exclues, les lois municipales n'ayant pas encore été modifiées pour permettre la vente.