Au moins 12 morts lors de manifestations en Iran 

DUBAI, Émirats arabes unis - Au moins 12 personnes ont été tuées dans les manifestations en cours en Iran. Par ailleurs, des protestataires armés ont tenté de pénétrer dans des postes de police et des bases militaires, selon ce que rapportent les médias locaux, lundi.

Les manifestations ont commencé jeudi, à Mechhed, deuxième plus grande ville d'Iran et lieu important de pèlerinage chiite. Les protestations tournaient autour d'enjeux économiques. Elles se sont depuis répandues dans plusieurs villes, dont la capitale Téhéran.

Des centaines de personnes ont été arrêtées.

La genèse

Mechhed est un bastion conservateur et un château fort d'Ebrahim Raïssi, un homme politique et religieux qui s'est opposé sans succès au président Hassan Rohani lors de l'élection de l'an dernier. Des analystes suggèrent que les conservateurs ont commencé à manifester pour mettre de la pression sur M. Rohani, politicien modéré dans le gouvernement théocratique iranien. Les manifestations se sont rapidement répandues à travers le reste du pays, qui compte 80 millions d'habitants.

Lors de la première manifestation, les gens se disaient surtout préoccupés par l'économie chancelante de l'Iran. Bien que le pays puisse maintenant vendre du pétrole sur le marché international après l'entente de 2015 sur le nucléaire, l'Iran est aux prises avec une hausse de l'inflation et un taux de chômage élevé.

Une récente augmentation des prix des oeufs et de la volaille allant jusqu'à 40 pour cent, qu'un porte-parole du gouvernement a attribuée à un massacre des bêtes par crainte d'une propagation de la grippe aviaire, semble avoir été l'étincelle qui a lancé les manifestations. Les manifestants ont crié des slogans s'opposant à M. Rohani et au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Certains ont critiqué l'appui militaire de l'Iran envers le président syrien Bachar el-Assad.

Jusqu'à maintenant, aucun dirigeant central ne s'est manifesté, contrairement au soulèvement de 2009, qui s'opposait à la réélection du président conservateur Mahmoud Ahmadinejad, que les manifestants jugeaient frauduleuse. Ce «mouvement vert», les plus importantes manifestations depuis 1979 en Iran, avait mené la Garde révolutionnaire et ses affiliés à prendre des mesures répressives. Des milliers de manifestants avaient été détenus, des dizaines tués et d'autres torturés. Bien que les nouvelles manifestations n'aient pas de leader, elles ont été en partie attisées par un journaliste en exil nommé Roohallah Zam, qui utilise une application de messagerie mobile appelée Telegram.

Plusieurs médias sociaux bloqués

L'Iran affirme avoir temporairement bloqué l'accès à Telegram et à l'application de partage de photos Instagram dans le but de «maintenir la paix», limitant ainsi la capacité des manifestants de partager des images et de publiciser les manifestations. Facebook et Twitter étaient déjà bloqués.

Des policiers en uniforme et en civil circulent dans les rues, tout comme des membres à moto du Basij, une force paramilitaire sous la Garde révolutionnaire qui a participé à la répression de 2009. M. Rohani lui-même a déclaré que l'Iran permettait les manifestations, et les autorités tolèrent généralement de plus petits rassemblements et grèves. M. Rohani et d'autres dirigeants ont toutefois prévenu que le gouvernement n'hésiterait pas à arrêter ceux qui enfreignent la loi.

(En collaboration avec La Presse canadienne)