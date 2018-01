"},{"type":"embed","content":"","code":"

La Corée du Nord se réjouit

Le livre «Fire and Fury: Inside the Trump White House», qui remet en question la compétence et même la santé mentale du président Donald Trump, fait le bonheur de la Corée du Nord.

Ce livre a été le meilleur vendeur aux États-Unis la semaine dernière, même si le président Trump et sa garde rapprochée affirment qu'il ne contient que des mensonges.

Jeudi, le quotidien nord-coréen Rodong Sinmun, qui est contrôlé par le parti au pouvoir, a publié un article dans lequel il explique pourquoi le livre se vend si bien et comment M. Trump y a réagi.

La robustesse des ventes «témoigne de la croissance du sentiment anti-Trump au sein de la communauté internationale», peut-on lire dans ce quotidien. «Le livre anti-Trump balaie la planète, et Trump est donc fortement humilié à travers le monde».

La popularité du livre «prédit la chute politique de Trump», poursuit l'article.

(Sources: Newsweek, La Presse canadienne)

