Couillard en Chine: sports d'hiver, culture et divertissement au menu

C'est sur le thème de l'hiver que s'ouvrira la mission du premier ministre Philippe Couillard en Chine dimanche.

Le chef du gouvernement québécois espère tirer profit de l'engouement des Chinois pour les sports d'hiver, dont le ski et le hockey, lors d'une mission commerciale et culturelle d'une semaine qui l'amènera à Pékin, Hangzhou et Shanghai.

C'est qu'à l'approche de l'échéance olympique de 2022, et pour répondre à certains enjeux de santé publique, Pékin s'est fixé comme objectif d'amener 300 millions de Chinois à pratiquer des sports d'hiver.

M. Couillard y voit là une excellente opportunité d'affaires. Accompagné de représentants de près de 140 entreprises québécoises, il vantera dès dimanche en Chine, et pour toute la durée de la mission, l'expertise hivernale québécoise, ou son «économie blanche».

On cherchera ainsi durant cette mission à accroître les exportations du Québec en Chine, car si les échanges commerciaux entre les deux territoires augmentent d'année en année (ils se chiffraient à 13,3 milliards $ en 2015, une hausse de 17,1 pour cent par rapport à 2014), la balance commerciale pour le Québec est toujours largement déficitaire.

En 2015, la valeur des importations de marchandises du Québec en provenance de la Chine s'établissait à 10,7 milliards $, tandis que les exportations québécoises vers le pays le plus populeux du monde se chiffraient à 2,7 milliards $.