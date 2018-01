Les rats envahissent Paris

PARIS - Les rats quittent de plus en plus les égouts parisiens pour se réfugier en surface, au plus grand dam des responsables municipaux et des experts qui ne savent plus quoi faire pour s'en débarrasser.

Une vidéo dégoûtante mise en ligne par le quotidien Le Parisien montre des centaines de rats qui font la fête dans une benne à rebuts, témoignant de l'ampleur du problème et accentuant la pression sur les dirigeants.

Les responsables municipaux affirment qu'ils s'attaquent au problème des rats, dont la population en surface a explosé depuis deux ans.

Des mesures qui ne serviront à rien selon certains

Le responsable d'une association d'exterminateurs prévient toutefois que ces mesures ne serviront à rien en l'absence d'une loi nationale qui imposerait une inspection régulière de tous les immeubles et punirait les pique-niqueurs qui laissent traîner leurs déchets.

Stéphane Bras a dit que les récentes pluies diluviennes, la douceur de l'hiver et le nombre élevé de chantiers de construction à travers Paris chassent de plus en plus les rats vers la surface.