Une portion originale du mur de Berlin aurait été découverte

BERLIN - Un historien amateur prétend avoir trouvé une portion originale du mur de Berlin dans un secteur boisé près de la capitale.

Christian Bormann a confié à l'agence de presse dpa qu'il a trouvé la section de 80 mètres par hasard, dans le quartier de Pankow, il y a plusieurs années.

Il ne l'aurait toutefois déclarée aux dirigeants municipaux que cette semaine, par crainte de voir le mur être détruit par les éléments et des vandales.

Le mur de Berlin a séparé l'Est communiste de la ville de l'Ouest démocratique entre 1961 et 1989. Sa démolition a commencé en 1990, et seulement quelques sections intactes du mur original ont été préservées à des fins commémoratives.

Le mur a connu plusieurs versions au fil des ans. Une porte-parole du Mémorial du mur de Berlin, Gesin Beutin, a dit que la découverte de M. Bormann, si elle s'avère, devra être protégée.