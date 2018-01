Afrique du Sud: Le Cap pourrait bientôt manquer d'eau

Les Sud-Africains doivent affronter de longues files pour s'abreuver à même une source naturelle dans une banlieue huppée de la ville du Cap, ce qui témoigne de l'impact impitoyable d'une sécheresse qui pourrait forcer la fermeture de la plupart des robinets de la deuxième ville du pays dans à peine deux derniers mois, une éventualité que les résidants ont sinistrement baptisé le «Jour Zéro».

L'éventualité de voir une des villes les plus connues d'Afrique du Sud, qui trône pourtant entre deux océans, manquer d'eau est source d'anxiété, mais aussi de détermination pour ses quelque quatre millions d'habitants. Scientifiques et responsables doivent trouver comment concilier une augmentation de la population et une réduction des ressources.

Le Cap risque de devenir la première grande ville du monde à ne plus avoir assez d'eau pour tout le monde. Les gardiens de sécurité s'assurent que les gens ne prenent pas plus que ce à quoi ils avaient droit: 25 litres dans la file «normale» et 15 litres dans la file «express».

Le «Jour Zéro»

Si la Ville demande aux gens de freiner leur consommation d'eau, plusieurs habitants des quartiers pauvres n'ont déjà qu'un accès restreint à la ressource. Ils s'abreuvent à des robinets communautaires dans des quartiers comme Blue Downs.

Les dirigeants municipaux du Cap ont ordonné aux résidants de n'utiliser que 50 litres par jour à compter du 1er février, comparativement à la limite actuelle de 87 litres par jour. Le «Jour Zéro» est attendu le 12 avril; certains craignent que ça ne se produise plus tôt, d'autres misent sur l'efficacité du rationnement et d'éventuelles précipitations pour repousser l'échéancier.

Si le «Jour Zéro» se concrétise, des résidants devront se rendre à des endroits précis pour recevoir leur ration quotidienne de 25 litres. Les robinets resteraient ouverts dans les hôpitaux et des mesures spéciales seraient appliquées dans les écoles, dont certaines peuvent pomper l'eau d'un puits.

Les robinets communautaires des quartiers pauvres continueraient probablement à couler pour éviter le risque de maladie. Des secteurs cruciaux et le centre-ville seraient aussi épargnés, pour ménager les entreprises et le tourisme.

Les touristes sont toujours les bienvenus, mais on leur demande maintenant de tirer la chasse d'eau le moins souvent possible, «de se baigner dans l'océan au lieu des piscines, et même d'éviter de prendre une douche.

Les causes ?

Cette crise hydrique catapulte Le Cap vers l'inconnu, mais les causes ont été identifiées il y a un bon moment. Depuis la fin du régime raciste blanc en 1994, la population de la ville a explosé de 80 pour cent, ce qui dépasse les capacités des infrastructures municipales. Pendant ce temps, la région a traversé plusieurs années de sécheresse.

Les scientifiques de l'Université du Cap disent que le réchauffement climatique causé par l'activité humaine y est possiblement pour quelque chose, et que de telles sécheresses pourraient devenir plus courantes à l'avenir.

Les réservoirs qui abreuvent Le Cap ne sont actuellement pleins, en moyenne, qu'à 27 pour cent, mais le dernier 10 pour cent est considéré inutilisable en raison de la boue et des débris au fond. Des résidants se plaignent déjà que du limon s'infiltre dans l'eau, la rendant imbuvable. La Ville prévient qu'elle devra fermer la plupart des robinets si les réservoirs chutent sous la barre des 13,5 pour cent.

Le barrage Theewaterskloof, dont le réservoir était jadis la principale source d'eau pour la ville, offre maintenant un spectacle désolant. De vastes portions ne sont plus que du sable et de la terre craquelée. Des bateaux anciennement amarrés à un mur ont été déplacés loin de là.

Son parti, l'Alliance démocratique, reproche au Congrès national africain (ANC) au pouvoir de contrevenir à la loi en ne fournissant pas d'eau à tous les Sud-Africains. L'ANC point Le Cap du doigt et somme les responsables municipaux de sévir contre ceux qui gaspillent.

François Audet, directuer de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaire, a indiqué qu'une mauvaise planification des décideurs politiques a participé à créer ce triste «Jour Zéro».

(En collaboration avec La Presse canadienne)