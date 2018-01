La crue des eaux atteint son sommet à Paris

PARIS - La crue des eaux a atteint son sommet à Paris et menace maintenant les villes en aval de la Seine.

Des semaines de pluies abondantes ont engorgé la Seine et ses affluents. Des routes ont été fermées, les rives du fleuve sont inondées et les célèbres bateaux-mouches qui sillonnent habituellement le coeur de la capitale française sont immobilisés.

L'agence gouvernementale Vigicrue a indiqué que le niveau de la Seine a atteint tôt lundi 5,84 mètres sur l'échelle d'Austerlitz, soit un peu moins que ce qui était craint la semaine dernière.

Le niveau de l'eau devrait demeurer inhabituellement élevé pendant plusieurs jours, voire quelques semaines.

En plus des bateaux-mouches qui sont confinés à quai, l'étage inférieur du musée du Louvre est fermé par mesure de précaution depuis la semaine dernière. Plusieurs gares de train qui permettent de se rendre jusqu'au château de Versailles sont aussi fermées et le resteront pendant encore plusieurs jours.

L'eau mouille le ventre de plusieurs ponts historiques, et des cimes d'arbre et des lampadaires émergent à peine de l'eau brunâtre. Paris est toutefois mieux préparée que lors des inondations de 2016, et les Parisiens s'accommodent tant bien que mal de la situation.

Ailleurs, les inondations ont endommagé 242 villes le long de la Seine et de ses affluents. Elles menacent maintenant d'autres villes, alors que l'eau coule vers la Normandie et la Manche.