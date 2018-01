Les Afghans de nouveau au bord du gouffre ?

Au cours des dix derniers jours, les Afghans ont été terrassés par une série d’attentats sanglants, revendiqués par les talibans et les djihadistes de l’État islamique. Rien ne va plus pour les Afghans, qui se retrouvent de nouveau au bord du gouffre.

Quatre attaques ont eu lieu en moins de deux semaines, dont l’explosion d’une ambulance piégée à Kaboul, samedi, qui a fait plus de cent morts et 235 blessés. C’est l’attentat le plus meurtrier depuis le printemps dernier.

D'après notre chroniqueur en politique internationale Loïc Tassé, les talibans et les djihadistes veulent déstabiliser le pays en démontrant que les autorités en place sont incapables de protéger leur population. Les récents attentats ne sont que le symptôme d’une détérioration générale de la vie politique et sécuritaire, qui a commencé il y a plusieurs années. En outre, les talibans sont toujours soutenus par le gouvernement pakistanais, qui leur assure refuge dans leur pays, entre autres.

«Les talibans sont déjà présents sur 40 % du pays, a-t-il souligné. On ne le dit pas assez. Ils ont déjà repris le pouvoir dans plusieurs régions. Si rien ne change, on pourrait se retrouver au même point qu’en 2001.»

Ces attentats nourrissent la colère des Afghans quant à l’incapacité des autorités à étouffer cette violence. L’armée afghane est dysfonctionnelle à plusieurs niveaux. Quant à la police afghane, largement corrompue, elle est constamment attaquée par les rebelles. Du côté des opérations militaires de la coalition et de l’armée afghane, elles seraient peu efficaces.

Par ailleurs, les dirigeants ne sont pas au bout de leurs peines, car les talibans ont repris du poil de la bête, selon Loïc Tassé.

«Aujourd’hui, les talibans sont bien mieux armés et bien mieux entraînés. En plus, on a créé Al-Qaïda, l’État islamique et des fondamentalistes religieux haineux qui se braquant contre l’Occident et particulièrement les États-Unis.»