Discours sur l'état de l'Union: Donald Trump affirme vouloir unifier le pays

La Maison-Blanche promet un discours optimiste, rassembleur, offrant même des compromis aux démocrates.

Mentionnons que la partisanerie à Washington s'est aggravée depuis l'arrivée au pouvoir de l'homme d'affaires il y a un an, alimentée par les attaques personnelles cinglantes du président contre ses rivaux politiques et par le dégoût des démocrates envers ses politiques et son comportement.

Selon le chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Rafael Jacob, M. Trump devra convaincre les électeurs américains qu'il existe une corrélation entre la bonne tenue de l'économie nationale et le travail de son administration.

Quant à notre collaborateur à Washington, Philippe Gassot, les démocrates n’acceptent toujours pas Donald Trump au poste de président des États-Unis.

Lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union, le président américain présente ce qu’il a accompli au cours de l’année précédente, expose dans quel état se trouve les États-Unis, et ce qu’il entend mettre en œuvre au cours de l’année.

L'auteur du discours de Donald Trump est Stephen Miller. Prononcé devant le Congrès, il sera présenté à la télévision dès 21 h, ce soir (heure de l'Est).

Des millions d'Américains seront au rendez-vous. Le discours est considéré comme la plus importante plateforme du président pour s'adresser à la population. Toutefois, M. Trump a redéfini les communications présidentielles avec son compte Twitter, où il s'exprime sans filtre, et rien ne garantit que son allocution soigneusement rédigée aura un impact au-delà de son prochain gazouillis.

(Avec The Associated Press)