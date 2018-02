«Tous les sites sont prêts» - Philippe Bonneville

Les Jeux olympiques d’hiver 2018 de s’amorcent vendredi prochain à Pyeongchang et se poursuivront jusqu’au 25 février en Corée du Sud.

Deux ans après les Jeux olympiques d’été de Rio, le reporter Philippe Bonneville du 98,5 FM sera sur place afin de parler de tous les aspects qui entourent la plus grande compétition sportive planétaire.

Au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports, Philippe Bonneville a évoqué lundi plusieurs aspects qui seront différents entre les JO de Rio et de Pyeongchang, bien au-delà des épreuves sportives disputées dans des conditions climatiques hivernales.

« À Rio, rappelez-vous, on a été prêt du côté du comité organisateur qu’à la dernière minute, note Philippe Bonneville. Cela a été très difficile de construire les infrastructures. En Corée du Sud, ça a été beaucoup plus simple. Les infrastructures ont été construites à un rythme d’enfer et il y a eu des épreuves-tests sur la totalité des plateaux sportifs. »

Le transport, toujours crucial quand des dizaines de milliers de visiteurs se pointent dans une ville, ultramoderne, est fin prêt, lui aussi.

« On a même construit une ligne de train à haute vitesse entre Séoul, la capitale de la Corée du Sud, et le secteur de Pyeongchang, qui était mal desservi par les transports. »

Tensions

Le climat politique entre la Corée du Sud et s voisine du Nord ne sont vraiment pas au beau fixe, mais des pourparlers avant les Jeux ainsi que la participation d’athlètes de la Corée du Nord (22 athlètes) à l’événement mondial ont grandement fait baisser les tensions ces dernières semaines.

« Sans être stressés, on se disait qu’il y avait des tensions entre la Corée du Nord et à peu près tous les pays de la planète, mais particulièrement avec leurs voisins du sud. On l’oublie souvent, mais les deux Corées dont toujours officiellement en guerre. Il n’y a pas eu de traité signé entre elles.

« On a parlé à des parents d’athlètes qui se demandaient s’ils allaient aller encourager leurs enfants là-bas. Et ça va être intéressant de voir la délégation unifiée, Corée du Nord et Corée du Sud, à la cérémonie d’ouverture. »

Sans oublier le couple de patineurs artistiques nord-coréens qui vont patiner sur une chanson de Ginette Reno.

