Lancement réussi de la fusée «la plus puissante du monde»

La firme spatiale américaine SpaceX a lancé mardi la fusée Falcon Heavy, pour son premier vol d'essai, transportant avec elle une voiture décapotable rouge qui doit se diriger tout droit vers Mars.

La fusée a été propulsée au même endroit utilisé par la NASA il y a 50 ans pour envoyer des hommes vers la Lune. La Falcon Heavy est devenue avec son lancement la fusée la plus puissante actuellement en service.

Les trois pousseurs et les 27 moteurs répartis en trois groupes de neuf se sont activés au Kennedy Space Center, alors que des milliers de personnes observaient la scène sur les plages, les ponts et les routes environnantes. Le lancement a été retardé de plus de deux heures en raison des forts vents.

Les deux pousseurs extérieurs — eux-mêmes recyclés de vols précédents d'une fusée Falcon 9 — se sont détachés comme prévu pour se poser, à la verticale, sur une base voisine de l'armée de l'air. Impossible de savoir pour l'instant si le pousseur central, qui doit atterrir sur une plateforme qui flotte dans l'Atlantique, avait fait de même.

Le patron de SpaceX, l'inventeur et homme d'affaires Elon Musk, a placé son cabriolet décapotable rouge cerise Tesla Roadster à bord la fusée, avec un faux astronaute derrière le volant. L'astronaute a été baptisé «Starman» et la chanson «Space Oddity», de David Bowie, a servi de trame sonore au lancement.

Si tout se déroule comme prévu, la capsule sera placée sur une orbite héliocentrique qui s'étirera jusqu'à la planète Mars — pour le prochain milliard d'années. M. Musk prévoit installer une colonie permanente sur Mars au cours des prochaines années.