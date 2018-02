Parade militaire: «un fantastique gaspillage d'argent pour amuser le président»

Donald Trump veut instaurer une nouvelle tradition aux États-Unis. Le président américain a demandé au Pentagone de mettre sur pied une parade militaire, un peu comme ce qui se fait en France le jour de la fête nationale, le 14 juillet.

Invité par le président français, Emmanuel Macron, lors de la plus récente fête nationale française, Donald Trump a été impressionné par le défilé militaire français. À tel point qu'il veut faire de même aux États-Unis.

Mardi, la presse américaine a appris que Trump avait demandé au Pentagone de mettre sur pied une parade militaire.

Le sénateur démocrate de l'Illinois, Dick Durbin, n'a pas tardé à réagir.

«C'est un fantastique gaspillage d'argent pour amuser le président.

«Prenez l'argent que le président veut dépenser pour cette parade et assurons-nous de l'investir pour que nos troupes soient bien équipées pour la bataille, et qu'elles puissent revenir saines et sauves auprès de leur famille.»

(Source: NBC News)