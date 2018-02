Taïwan: le séisme a fait dix morts et 272 blessés

Le bilan du puissant séisme de magnitude 6,4 qui a frappé mardi près de la côte de Taïwan s'élevait jeudi à dix morts et 272 blessés.

Sept personnes manquent toujours à l'appel.

La presse officielle chinoise rapporte qu'on compte trois touristes chinois parmi les morts et six parmi les blessés.

Le ministère des Affaires étrangères du Japon indique que neuf de ses ressortissants ont été blessés.

Des photos et des vidéos mises en ligne montrent des immeubles, principalement dans le comté de Hualien, qui s'inclinent de manière prononcée. Les étages inférieurs se sont souvent effondrés et les secouristes ont dû utiliser des échelles et des grues pour s'assurer que les résidants en sortent de manière sécuritaire.

Au moins quatre édifices se sont écroulés ou se sont déplacés sur leurs fondations.