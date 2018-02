Les douaniers français confisquent un arsenal impressionnant

PARIS - Les douaniers français ont confisqué un arsenal impressionnant en Picardie, dans le nord du pays.

Les armes avaient été cachées dans un magasin d'équipements sportifs.

Plus de 500 armes ont été saisies jeudi dernier, en plus de 100 kilos de munitions et d'un nombre incalculable de grenades.

La perquisition a été filmée par les agents qui y ont participé. Les images montrent des policiers armés accompagnés de chiens qui fouillent les lieux, dont le propriétaire ne possédait pas les permis nécessaires.

Les douaniers disent avoir trouvé un arsenal «d'armes longues» dans une voiture, en plus «d'armes de guerre» et d'armes automatiques.

On ne sait pas exactement à quoi devait servir cet arsenal.