Fusillades aux États-Unis: un fléau social sans commune mesure

Dix-sept personnes ont été tuées par un jeune homme de 19 ans, mercredi, dans une école secondaire de la Floride. Le tireur était armé d’un fusil d’assaut semi-automatique et de plusieurs chargeurs. Un triste événement qui rappelle, encore une fois, que les États-Unis sont aux prises avec un gigantesque problème de société. Cette fusillade s’inscrit en effet dans une série de tragédies qui assaillent les Américains depuis bien des années.

Le nombre de fusillades est effarant au pays. Elles sont devenues presque coutumières dans la vie des Américains. Non seulement elles surviennent partout sur le territoire, mais elles touchent toutes les strates de la population.

Pensons à la fusillade de Las Vegas durant laquelle un homme a ouvert le feu sur une foule hétérogène de gens rassemblés en plein air pour assister à un concert de musique country, le 1er octobre 2017.

Les écoles

Ce qui horrifie au plus haut point les Américains est sans contredit la quantité déconcertante de fusillades qui sont survenues dans les écoles, d'autant plus qu'elles se répètent un rythme alarmant.

À cet égard, la fusillade qui s'est produite le 20 avril 1999 à l'école secondaire Columbine, près de la ville de Littleton, au Colorado, a marqué l’imaginaire des Américains. Deux élèves ont tué douze élèves et un professeur, puis blessé plus ou moins grièvement vingt-quatre autres étudiants. Ce massacre avait provoqué un grand émoi aux États-Unis et créé une véritable psychose sociale à l’égard de la sécurité dans les écoles, du terrorisme et des lois traitant du contrôle des armes à feu.

De nombreux films, livres et chansons furent inspirés du massacre de Columbine, dont le documentaire Bowling for Columbine de Michael Moore ainsi que le film de fiction Elephant de Gus Van Sant, qui a notamment reçu la Palme d'or au Festival de Cannes en 2003.

Près de 20 ans plus tard, force est d’admettre que peu de choses ont changé.

Cette année

Depuis le début de 2018, il y a eu 18 fusillades dans des écoles américaines. Selon l’organisation qui lutte contre la prolifération des armes à feu, Moms Demand Action For Gun Sense In America, près de 300 fusillades sont survenues depuis 2013.

Cette calamité sociale aux États-Unis est tellement grave que l’organisation a cartographié les 290 fusillades, en détaillant chacune d’elles.

La tuerie qui a eu lieu hier, à l’école Marjory Stoneman Douglas à Parkland, est la plus meurtrière depuis celle qui a ravagé la petite communauté de Newtown, au Connecticut, en 2012. Bien entendu, on ne peut passer sous silence cet événement du 14 décembre 2012 : un homme a tiré et tué 27 personnes avant de se donner la mort dans une école primaire. Parmi ces victimes, 20 enfants.

Depuis cette terrible fusillade, il y a eu 239 fusillades dans des écoles américaines. Parmi elles, 438 personnes ont été atteintes par balle. De celles-ci, 138 personnes sont décédées.

D'après notre correspondant aux États-Unis, Richard Châteauvert, le tiers des tueries de masse dans le monde sont survenues aux États-Unis. Entre 1966 et 2012, il y a eu 90 tueurs de masse aux États-Unis. Aucun autre pays n'a eu plus de 18 tueurs de masse durant cette même période.

Le contrôle des armes à feu

Le président américain Donald Trump a évidemment offert ses prières et ses pensées aux victimes de l’école floridienne, que ce soit par écrit, mercredi, ou en direct de la Maison-Blanche, aujourd'hui. Or, il n’a évoqué à aucun moment le controversé sujet du contrôle des armes à feu aux États-Unis.

Il a plutôt mis la tuerie sur le compte d'un déséquilibré – le jeune homme de 19 ans - et d'un manque de vigilance de la part des concitoyens et des étudiants.

«Tant de signes que le tireur de Floride était un déséquilibré mental, même viré de l'école pour son mauvais comportement erratique. Les voisins et ses camarades de classe savaient qu'il représentait un gros problème. Toujours les signaler aux autorités encore et encore!», a tweeté le président tôt jeudi matin.