Tuerie en Floride: Trump évite de parler des armes à feu.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il se rendrait à Parkland, en Floride, où un jeune homme de 19 ans a abattu au fusil d'assaut 17 personnes dans son ancienne école secondaire.

«Je compte me rendre à Parkland, pour rencontrer les familles et les forces de l'ordre locales et continuer à coordonner la réponse fédérale», a-t-il affirmé jeudi matin lors d'un bref discours livré en direct de la Maison-Blanche.

Durant son allocution d'environ six minutes, M. Trump a souligné qu'il s'adressait à une «nation qui souffre».

Cependant, il n'a à aucun moment évoqué le controversé dossier du contrôle des armes à feu. À vrai dire, il n'a jamais prononcé les mots «armes à feu».

Cela dit, il a promis de s'attaquer au «difficile problème des maladies mentales». Il avait déjà évoqué le sujet dans un commentaire sur Twitter, ce matin.