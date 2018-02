Écrasement d'un avion en Iran: 65 personnes périssent

Un avion commercial iranien, ramené en service il y a quelques mois après avoir été cloué au sol pendant sept ans, s'est écrasé dimanche dans une région montagneuse du sud de l'Iran, et les autorités estiment qu'il n'y a aucun survivant parmi les 65 personnes qui étaient à bord.

L'écrasement du ATR-72 d'Aseman Airlines constitue une autre catastrophe aérienne meurtrière pour l'Iran, qui ne pouvait pendant des années acheter des pièces d'avion nécessaires au maintien de ses appareils en raison de sanctions relativement à son programme nucléaire.

L'accord nucléaire avec des puissances mondiales permet à l'Iran d'obtenir ces pièces et le pays a conclu des ententes de dizaines de milliards de dollars pour de nouveaux avions. Néanmoins, le refus du président américain Donald Trump de confirmer la reconduite de l'entente sur le nucléaire a semé l'incertitude relativement à ces achats pendant que les Iraniens continuent d'embarquer dans des avions vieillissants.

Le ATR-72, un turbopropulseur bimoteur utilisé pour des vols régionaux de courte distance, s'est écrasé près de sa destination, Yasouj, à quelque 780 kilomètres au sud de la capitale iranienne, Téhéran, d'où il était parti.

On ignorait dans l'immédiat la cause de l'écrasement, bien que les conditions météorologiques étaient difficiles dans le secteur. Un brouillard intense, de forts vents et de la neige dans les montagnes de Zagros empêchaient les équipes de secours en hélicoptères d'atteindre le lieu du drame, dimanche, a indiqué la télévision d'État.

Le porte-parole d'Aseman Airlines Mohammad Taghi Tabatabai a affirmé à la télévision d'État que tous les gens à bord du vol EP3704 avaient été tués. Les gens à bord incluent 59 passagers et six membres d'équipage, a indiqué l'agence de nouvelles officielle IRNA dimanche soir, abaissant le bilan des morts à 65 par rapport aux 66 victimes signalées plus tôt.