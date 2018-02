Une sixième médaille d'or canadienne !

Le Canada a récolté une 17e médaille aux Jeux de Pyeongchang, une sixième d'or, dans l'épreuve du bobsleigh à deux.

Les Canadiens Justin Kripps et Alexander Kopacz ont terminé ex aequo avec une paire allemande pour prendre la plus haute marche du podium.

L'athlète de la Colombie-Britannique et son freineur ontarien Alex Kopacz ont terminé à égalité avec les Allemands Francesco Friedrich et Thorsten Margis à l'issue des quatre manches de l'épreuve en trois minutes 16,86 secondes.

L'équipage letton d'Oskars Melbardis et Janis Strenga a obtenu la médaille de bronze.

Les trois équipages canadiens ont terminé parmi les 10 premiers.

Kripps rejoint Pierre Lueders, médaillé d'or aux Jeux de Nagano en 1998, parmi les seuls champions olympique en bob à deux.

Détails à suivre