Une centaine de morts en banlieue de Damas

BEYROUTH — Les bombardements et les frappes aériennes intenses du régime syrien ont fait une centaine de morts en une seule journée en banlieue de Damas, ont indiqué mardi des militants et des secouristes.

Il s'agirait du bilan le plus lourd pour une seule journée dans la région en trois ans.

Les banlieues ciblées sont réparties dans un secteur appelé Ghouta-Est. Elles sont pilonnées sans merci depuis plusieurs semaines et le gouvernement syrien a récemment déplacé des renforts vers la région, ce qui laisse craindre une attaque imminente pour reprendre le dernier bastion rebelle près de Damas.

Des centaines de personnes y ont été tuées ou blessées au cours des dernières semaines.

Le secteur a été attaqué lundi par des avions de chasse, des hélicoptères de combat, des missiles et des obus d'artillerie, ce qui représente une escalade importante de la violence près du coeur du pouvoir du président Bachar el-Assad.

L'Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres, évoque la journée la plus meurtrière depuis 2015 dans le Ghouta-Est. On compterait une vingtaine d'enfants et une quinzaine de femmes parmi les morts.

Les secouristes syriens, les Casques blancs, annoncent un bilan de 98 morts et préviennent que d'autres victimes sont coincées dans les décombres.

Les bombardements et les frappes aériennes se poursuivraient mardi. Les rebelles auraient répliqué en lançant des obus de mortiers contre Damas, faisant un mort et six blessés.

L'agence onusienne des enfants, l'Unicef, a publié un communiqué intitulé «Est-ce que les responsables de ces souffrances ont encore des mots pour justifier leurs actes barbares?». Le titre est suivi d'une page blanche, l'Unicef expliquant qu'elle «n'a plus de mots pour décrire la souffrance des enfants et son indignation».