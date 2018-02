La NRA réplique aux entreprises qui laissent tomber ses membres

Alors que plusieurs entreprises américaines prennent leur distance de la NRA, la National Rifle Association a fait connaître son mécontentement.

Plus d’une semaine après la tuerie dans une école secondaire de Parkland, en Floride, plusieurs entreprises américaines ont décidé de rompre leurs lien avec la National Rifle Association (NRA), le puissant lobby américain des armes.

Les compagnies de location de voitures Enterprise, Alamo, National et Hertz ont annoncé qu’elles mettaient un terme à leur programme de rabais pour les membres de la NRA.

Une des plus importantes banques privées aux États-Unis, la First National Bank of Omaha, a également coupé les ponts avec la NRA en mettant fin à son programme de carte de crédit Visa avec la NRA.

Des compagnies aériennes – Delta et United – ont aussi indiqué qu’elles n’offriraient plus de rabais aux membres de la NRA.

Ces défections surviennent alors que de nombreuses pétitions en ligne avec le mot-clic #BoycottNRA circulent et visent les entreprises qui offrent des rabais aux membres de la NRA.

La NRA réplique

Dans un communiqué publié sur son site web samedi, la NRA a fait part de son mécontentement indiquant que depuis de nombreuses années les cinq millions de membres de la NRA qui sont des citoyens respectueux des lois américaines ont bénéficié de rabais auprès de ces entreprises américaines.

En cessant ces rabais, ces multinationales punissent les membres de la NRA qui sont des médecins, des fermiers, des pompiers, des infirmières qui vivent partout aux États-Unis.

«Nous sommes des femmes et des hommes qui représentent tous les groupes ethniques, toutes les religions du monde et tous les courants politiques. Nos membres n’ont rien à voir avec la sécurité déficiente de cette école secondaire, de l’échec du système de santé mentale américain et des ratés des autorités policières fédérales et locales.

«Malgré cela, des entreprises ont décidé de punir les membres de la NRA dans une démonstration honteuse de lâcheté politique et civique. Ces entreprises seront remplacées par d’autres qui reconnaissent que le patriotisme et les libertés constitutionnelles sont des caractéristiques importantes dans le marché économique dans lequel elles évoluent.

«Soyons très clairs. La perte d’un rabais ne nous effraie pas et ne distrait aucun membre de la NRA de notre mission de défendre les libertés individuelles qui font des États-Unis la plus grande nation au monde.»