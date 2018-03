Les Russes se bousculent pour baptiser les nouvelles armes

MOSCOU — Les suggestions se multiplient: «Kraken» pour le nouveau drone sous-marin capable de lancer des attaques nucléaires. «Balalaïka» pour un nouveau missile de croisière nucléaire en mesure de frapper n'importe où sur la planète.

Les Russes inondent le ministère de la Défense de suggestions de noms pour les nouvelles armes nucléaires du pays, participant avec enthousiasme à l'initiative annoncée jeudi par le président Vladimir Poutine lors de son discours sur l'état de la nation.

Plusieurs des suggestions reflètent le sens de l'humour acéré des Russes. Quelqu'un a suggéré de baptiser le nouveau missile «Sanctions», apparemment en référence aux sanctions imposées par l'Occident à Moscou pour avoir appuyé les séparatistes ukrainiens. Un autre a proposé de l'appeler «Dégel», en expliquant qu'il espère que celui puisse réchauffer les liens entre les États-Unis et la Russie.

Le nom «Kraken» — un monstre marin mythique rendu populaire par les films «Pirates des Caraïbes» — semble incarner la nature de ce drone sous-marin conçu pour s'approcher des côtes ennemies et les attaquer avec une arme nucléaire.

Une longue tradition russe accorde aussi des noms banals et inoffensifs aux armes les plus mortelles, ce qui explique pourquoi on veut donner le nom d'un petit instrument de musique à un missile qui pourrait voler à 20 fois la vitesse du son.

Plusieurs suggestions ne peuvent pas être répétées. D'autres découlaient d'un sentiment patriotique, comme celles qui proposaient les noms de guerriers russes légendaires ou même du président Poutine lui-même.

L'homme fort de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a suggéré de baptiser le missile de croisière nucléaire «Palmyre», du nom du site archéologique syrien qui a été repris à Daech (le groupe armé État islamique) avec l'appui de l'armée de l'air russe. M. Kadyrov estime que «la victoire russe à Palmyre a été un moment crucial de la lutte contre Daech».

Les diplomates russes cherchent à élargir la participation au concours à l'extérieur des frontières du pays. L'ambassade russe à Washington a diffusé sur Twitter un lien qui renvoie au ministère de la Défense.

Le porte-parole de M. Poutine, Dimitri Peskov, a précisé vendredi que le discours de jeudi ne représente pas le début d'une nouvelle course aux armements. Il a expliqué que M. Poutine cherche à maintenir une «parité stratégique (...) essentielle au maintien de la paix et de la stabilité».