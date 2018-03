Robert Mueller veut analyser des documents de Donald Trump

Dans le cadre de son enquête sur une possible ingérence russe lors de l’élection présidentielle américaine de 2017, le procureur spécial Robert Mueller a exigé que tous les documents de Donald Trump et de ses nombreux associés lui soient remis.

Le procureur spécial Mueller a envoyé des subpoenas afin d’obtenir tous les documents de communication de Donald Trump avec ses plus proches conseillers.

Mueller veut analyser tous les courriels, les messages textes et les mémos de travail et autres documents à partir du 1er novembre 2015, soit quatre mois et demi avant que Donald Trump lance sa campagne présidentielle.

Outre Donald Trump, voici les conseillers visés : Steve Bannon, Michael Cohen, Rick Gates, Hope Gates, Corey Lewandowski, Paul Manafort, Carter Page, Keith Schiller et Roger Stone. ,

(Sources : Axios, NBC News)