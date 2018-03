Deux partis populistes de droite remportent les élections italiennes

ROME - Les élections de dimanche en Italie ont permis l'émergence de deux forces politiques populistes ardemment opposées à l'Union européenne, au détriment de la classe politique traditionnelle, mais aucune formation ne semble en mesure de pouvoir gouverner seule, démontrent les résultats préliminaires dévoilés lundi.

Le premier ministre sortant Matteo Renzi a d'ailleurs annoncé sa démission en tant que chef du Parti démocrate, après le résultat catastrophique obtenu par sa formation.

Les négociations en vue de former une coalition capable de gouverner s'annoncent longues et ardues.

Les données préliminaires annoncées par le ministère de l'Intérieur accordent 37 pour cent des voix à la coalition de centre droit et 32 pour cent au Mouvement 5 Étoiles. La coalition de centre gauche a pris le troisième rang avec 23 pour cent des votes.

La Ligue du Nord de Matteo Salvani, une formation de droite, opposée à l'immigration et eurosceptique, aurait reçu 18 pour cent des voix, contre seulement 14 pour cent pour la coalition de droite menée par Forza Italia, le parti de l'ancien premier ministre controversé Silvio Berlusconi.

La première place obtenue par le mouvement anti-institutionnel 5 Étoiles confirme non seulement la défaite cuisante de Forza Italia et des démocrates de centre gauche, qui dominaient la politique italienne depuis des décennies, mais aussi la poussée des forces de droite, populistes et eurosceptiques, qui prennent de plus en plus de place en Europe.