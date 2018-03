Un ex-espion russe est dans un état critique à cause d'une «substance inconnue»

LONDRES — Les responsables britanniques tentaient par tous les moyens mardi de déterminer à quelle substance a été exposé un ancien espion russe qui se retrouve maintenant à l'hôpital dans un état critique.

L'ancien agent double Sergeï Skripal et une femme qui pourrait être sa fille de 33 ans Ioulia se sont effondrés dimanche dans un parc de la ville de Salibury, à 145 kilomètres au sud-ouest de Londres. L'affaire a aussitôt suscité des comparaisons avec l'ancien agent russe Alexander Litvinenko, qui a été empoisonné avec du polonium radioactif à Londres il y a 11 ans.

M. Skripal, qui est âgé de 66 ans, a été reconnu coupable en Russie d'espionnage pour le compte du Royaume-Uni. Il a été condamné à 13 ans de prison en 2006, mais il a été relâché en 2010 dans le cadre d'un transfert d'espions entre les États-Unis et la Russie.

Le Kremlin a dit que le Royaume-Uni n'a pas encore demandé l'aide de la Russie dans cette enquête. Des spécialistes britanniques du contre-terrorisme ont toutefois offert leur aide à la police locale.

L'élu britannique qui préside le comité parlementaire des Affaires étrangères a dit que cette affaire «porte tous les signes d'une implication de la Russie». Le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson a promis que le Royaume-Uni répliquera de manière «appropriée et robuste» s'il est prouvé que Moscou y est pour quelque chose.

La police du Wiltshire, qui est responsable du secteur de Salisbury, a dit que l'homme et la femme semblaient se connaître et qu'ils n'avaient «pas de blessures visibles». L'affaire a donné lieu à un déploiement impressionnant. Des experts vêtus de combinaisons jaunes gonflables ont passé la nuit à nettoyer la rue et l'urgence de l'hôpital de Salisbury a été fermée. Quelques-uns de ces experts ont été examinés à l'hôpital et un d'entre eux demeure hospitalisé.

La police tente d'identifier deux personnes, un homme et une femme, que des caméras de surveillance ont filmées s'approchant du banc où sont assis M. Skripal et sa compagne.

Après son arrestation en 2004 à Moscou, M. Skripal avait admis avoir été recruté par le renseignement britannique en 1995 et avoir fourni des informations sur des agents en Europe en échange de 100 000 $ US.