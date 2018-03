Donald Trump fait un premier pas pour armer les enseignants

Le président américain a annoncé une série de mesures afin d’améliorer la sécurité des écoles, dimanche soir.

Parmi ses propositions, on retrouve des analyses d’antécédents plus poussées avant de pouvoir faire l’achat d’une arme à feu, des programmes pour la santé mentale plus élaborés et une demande aux vétérans ou anciens policiers de faire carrière dans le domaine de l’éducation.

Trump a également indiqué que le département de la Justice américaine était prêt à financer la formation pour que les enseignants puissent être armés en classe.

Toutefois, Donald Trump n’a pas inclus la proposition d’augmenter l’âge minimal de 18 à 21 ans pour se procurer une arme semi-automatique. Une proposition que le président américain avait pourtant dit qu’il soutenait le 1er mars. Rappelons que la NRA s’oppose vigoureusement à cette suggestion.

