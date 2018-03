Des vols d'Air Canada ont été retardés en raison d'une panne

MONTRÉAL — Air Canada a confirmé lundi être aux prises avec une panne de système qui cause des retards de ses vols et affecte ses centres de services et son site web.

Le transporteur aérien a indiqué que son site internet a éprouvé des difficultés techniques et qu'il n'était pas possible d'effectuer une réservation en ligne ni de s'enregistrer pour un vol.

L'aéroport de Vancouver a affirmé qu'il y a de la congestion dans son terminal en raison des difficultés techniques éprouvées par Air Canada et que cela affecte les vols partout au pays.

Des départs sont aussi retardés aux aéroports de Montréal et de Toronto.

L'enregistrement des passagers à l'aéroport Montréal-Trudeau se fait manuellement pour le moment, a déclaré une porte-parole d'Aéroports de Montréal, Marie-Claude Desgagnés, vers 13h30.

Air Canada lui a rapporté qu'il s'agissait d'un problème pancanadien et qu'elle travaille fort pour rétablir tous ses services.

En début d'après-midi, seulement six vols étaient retardés à Montréal-Trudeau, a précisé Mme Desgagnés.

Des clients d'Air Canada dans des aéroports internationaux ont aussi rapporté de longues files et des retards pour l'enregistrement.

Depuis environ 14h, serait terminée.