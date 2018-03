Quatre pays accusent la Russie de l'attaque contre l'ancien espion

Les leaders du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France et de l'Allemagne affirment dans un communiqué conjoint que la Russie est responsable de l'attaque à l'agent neurotoxique contre l'ancien espion Sergueï Skripal.

La première ministre britannique Theresa May, les présidents américain et français Donald Trump et Emmanuel Macron, et la chancelière allemande Angela Merkel estiment tous qu'il n'existe «aucune autre explication plausible» pour l'attaque du 4 mars, à part une implication de la Russie.

Ils sont d'avis que le refus de Moscou de répondre à la «demande légitime» d'information formulée par Londres «témoigne encore davantage de sa responsabilité».

Les leaders ajoutent que l'utilisation d'une arme chimique «constitue une agression contre la souveraineté du Royaume-Uni» et une «atteinte au droit international».

De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, estime que le refus de Londres de fournir des preuves d'une implication russe démontre que ces preuves n'existent pas. Il a accusé le Royaume-Uni, jeudi, de chercher à camoufler cette absence en «alimentant la rhétorique anti-Russie aux limites de l'hystérie», pour tenter d'obtenir les appuis de ses alliés.

M. Lavrov assure que Moscou n'aurait eu aucune raison d'assassiner M. Skripal et il reproche aux ennemis du Kremlin de vouloir profiter de cet incident pour torpiller la Coupe du monde de football qui sera disputée en Russie cet été. Il a ajouté que les allégations britanniques visent à détourner l'attention du public de la sortie difficile du Royaume-Uni de l'Union européenne.