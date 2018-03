Reportage du 98,5 FM | Le danger guette toujours Mossoul, en Irak

Les Québécois djihadistes en Irak

Selon les statistiques officielles, une centaine de Canadiens, dont une vingtaine de Québécois (es), ont fait un voyage outre-mer afin de soutenir d’une manière ou d’une autre l’État islamique. Que sont devenus ces voyageurs extrémistes, comme les ont qualifiés la Gendarmerie royale et le Service canadien du renseignement de sécurité ?

«Toutes et tous ne combattent pas. Pour le reste, c’est toujours un mystère, a affirmé Fabrice de Pierrebourg. On sait qu’une Montréalaise et un Ontarien sont détenus par les Kurdes en Syrie.

«Une autre Québécoise a été vue à Mossoul à la fin de l’offensive [des forces irakiennes]. On n’a plus aucune nouvelle d’elle, et c’est un cauchemar pour ses parents…»

Les autorités irakiennes sont maintenant très strictes à l’endroit des djihadistes étrangers, y compris les femmes. Souvent, les djihadistes arrêtés risquent la peine de mort, à l’instar de cette Allemande condamnée à mort par pendaison.

(Avec la collaboration de notre envoyé spécial Fabrice de Pierrebourg)