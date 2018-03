Reportage du 98,5 FM| Des démineurs irakiens en action (vidéo + galerie photos)

En reportage à Mossoul, Fabrice de Pierrebourg a rencontré deux démineurs de l'armée irakienne, mardi matin.

Au moment où il les a croisés, les deux démineurs se préparaient à faire sauter différents engins explosifs, dont des ceintures de kamikazes, trouvées dans les décombres, à Mossoul.

«Le major était tout content de nous voir. Il m'a dit qu'il a été formé par les Canadiens il y a deux ans. Ils ont trouvé plusieurs ceintures explosives sophistiquées et ils ont déminé tout ça à mains nues et une pince. Le coffre de leur voiture était bourré d'explosifs improvisés qu'ils ont trouvés dans les bâtiments. Ils nous ont amenés après pour voir le feu d'artifice qu'a provoqué l'explosion de ces ceintures, de grenades et bouts de roquettes. C'était assez spectaculaire», de décrire le journaliste du 98,5 FM.

Fabrice de Pierrebourg se trouve dans le quartier de Maidan, situé dans la ville de Mossoul, en Irak. C'est l’un des derniers quartiers repris aux mains de Daesh (État islamique) par les forces irakiennes et la coalition internationale.