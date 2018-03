Les Forces spéciales canadiennes au milieu des tensions entre le Kurdistan et Bagdad

Le journaliste Fabrice de Pierreboug poursuit sa série de reportages en Irak.

Vendredi après-midi à l’émission Le Québec maintenant, il a traité de la situation des Forces d’opérations spéciales du Canada.

Ces soldats ont été déployés, il y a trois ans, après que le Canada eut intégré la coalition pour vaincre l’État islamique (EI). L’essentiel de la mission de cette unité d’élite des Forces armées canadiennes consistait à l’entraînement des militaires kurdes, les peshmergas, et des soldats irakiens.

Depuis trois mois les soldats ses Forces d’opération spéciales du Canada sont contraints de demeurer dans leur base au Kurdistan.

«Maintenant que la guerre contre l’État islamique est presque finie en Irak les vieilles rivalités resurgissent, a raconté de Pierrebourg à Paul Houde. Ce qui veut dire que les Kurdes d’Irak affrontent maintenant le pouvoir central de Bagdad.»

Les soldats canadiens se sont donc retrouvés dans une situation complexe.

«Ils ne pouvaient pas aider les deux belligérants à la fois, a-t-il expliqué. Ils se sont fait dire : rentrez chez vous, on verra quel genre de mission on pourra vous donner.»

Les Peshmergas sont maintenant irrités et frustrés contre l’Occident.

«Ils en ont contre l’Occident et surtout les États-Unis, a dit de Pierrebourg. Ils les ont aidés dans la lutte contre EI, l’ennemi commun, et maintenant on se retourne contre eux ou on se tient en retrait. On le voit en Syrie alors que la Turquie attaque les forces kurdes.»

Les kurdes sont confrontées à la possibilité de se retrouver sans alliés si l’armée irakienne décidait de poursuive son offensive.

«Ils sont un peu victimes du jeu des superpuissances dans le monde, explique-t-il. Ça les frustre énormément; ils n’avaient que de bons mots à dire sur les soldats canadiens qui les ont entraînés, qui les ont assistés au cours de ces trois années de lutte contre l’EI. Ils sont très amers.»