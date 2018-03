La Terre continue à perdre des plantes et des animaux

WASHINGTON - La Terre perd des plantes, des animaux et de l'eau potable à un rythme sans précédent, préviennent quatre nouveaux rapports des Nations unies sur la biodiversité.

Des scientifiques réunis en Colombie ont fait le point sur la santé de la planète dans quatre régions: en Amérique, en Europe et dans le centre de l'Asie, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

Leur conclusion après trois années d'enquête: aucune ne se porte bien.

L'étude ne concerne pas uniquement le sort des animaux, a prévenu le responsable du projet, le scientifique américano-britannique bien connu Robert Watson. Il est aussi question de s'assurer que la planète demeurera habitable pour les humains, puisqu'on dépend de la biodiversité pour la nourriture, l'eau potable et la santé publique, a-t-il dit.

«Ça mine le bien-être sur toute la planète et ça représente une menace à long terme en ce qui concerne l'eau et les aliments», a-t-il expliqué.

La situation constatée est un effet secondaire d'un monde plus riche et plus peuplé, a dit M. Watson. Les humains ont besoin de plus de nourriture, de plus d'eau potable, de plus d'énergie et de plus de terres. La société répond à ces demandes en sacrifiant la biodiversité, déplore-t-il.