Emma Gonzalez, le moment fort de la manifestation (vidéo)

Emma Gonzalez survivante de la tuerie de Parkland, leader de la mobilisation, s’est tenue droite devant les centaines de milliers de manifestants à Washington, samedi après-midi, pour livrer un témoignage bouleversant.

«6 minutes et à peu près 20 secondes, a-t-elle dit. En un peu plus de 6 minutes, 17 de nos amis nous ont été enlevés, 15 autres ont été blessés et la vie de nous tous à Douglas a été changée à jamais.»

Emma Gonzalez a raconté les moments tragiques qu’elle et ses camarades ont vécus dans cette journée d’horreur du 14 février 2018.

«Tous ceux qui y étaient comprennent, a-t-il dit. Tous ceux qui ont senti la poigne glaciale de la violence armée comprennent. Dans ces longues heures de chaos, dans les larmes sous un soleil de plomb, nous ne savions pas, ne comprenions pas l’ampleur de ce qui venait de se passer.»

«On ne pouvait pas croire qu’il y avait des cadavres à identifier à l’intérieur de la bâtisse, a-t-elle raconté. Personne ne savait alors que ceux qui manquaient à l'appel avaient cessé de respirer bien avant que nous sachions qu’une alerte rouge avait été déclenchée.»

Il n’a fallu en effet que 6 minutes et 20 secondes pour qu’un tireur armé d’un fusil d’assaut AR-15 anéantisse 17 vies d’étudiants et de membres du personnel du collège. Gonzalez a aussi répété les noms des 17 victimes et tout ce qu’elles ne pourront plus jamais faire.

C’est alors qu’elle s’est tue pour garder le silence pendant que des larmes coulaient sur ses joues.

Une alerte de téléphone s’est fait entendre après 4 minutes et 25 secondes de silence .

«Depuis que je suis devant vous, il s’est passé 6 minutes et 20 secondes, a-t-elle dit. Le tireur a arrêté de tirer et il va abandonner son arme pour se mêler aux étudiants et sortir librement avant d’être arrêté une heure plus tard. Battez-vous pour vos vies avant que quelqu’un autre le fasse.»

Sur ces paroles Emma Gonzalez a quitté la scène.

avec cnn.com