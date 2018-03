Incendie du centre commercial: des milliers de Russes manifestent leur colère

Des milliers de citoyens en colère ont manifesté aujourd'hui dans la ville russe de Kemerovo, en Sibérie, pour réclamer une enquête complète à la suite de l'incendie qui a fait au moins 64 morts dans un centre commercial, dimanche.

On compte des dizaines d'enfants parmi les victimes.

Le président Vladimir Poutine, qui s'est rendu sur place tôt mardi, a attribué les pertes de vie à une «négligence criminelle». Il a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes, mais ne s'est pas adressé à la foule.

Il a toutefois rencontré quelques représentants des manifestants un peu plus tard et leur a demandé de «ne pas douter» que l'enquête sera transparente.

Les flammes ont ravagé le centre commercial Winter Cherry, à Kemerovo, dimanche après-midi. Des témoins affirment que l'alarme incendie n'a jamais retenti et que les issues de secours étaient verrouillées. Des enfants sont morts après avoir été pris au piège dans un cinéma.

Des résidents furieux ont manifesté pendant des heures autour du siège du gouvernement local. Plusieurs accusent leurs dirigeants de camoufler l'ampleur réelle de la catastrophe.

Un bilan bien plus lourd ?

Un manifestant, Igor Vostrikov, a apostrophé le gouverneur adjoint Sergueï Tsivilyov, à qui il a dit que les familles des victimes croient que le bilan est beaucoup plus lourd, puisque le cinéma tout entier a été rasé.

Quand le dirigeant lui a reproché de rechercher la publicité, M. Vostrikov lui a rappelé qu'il a perdu sa femme, sa soeur et ses trois filles âgées de 2, 5 et 7 ans lors de l'incendie. Il a ensuite déclaré sur les ondes de la télévision russe que ses proches l'ont appelé depuis l'intérieur du cinéma, en lui disant qu'elles étaient prises au piège et qu'elles suffoquaient dans la salle.

Le gouverneur local n'a pas encore visité le site de la tragédie ou rencontré les familles de victimes. Mais lors d'une rencontre avec le président, Aman Tuleïev l'a assuré que la manifestation avait été organisée par «l'opposition» et des «fauteurs de trouble», et que les familles des victimes n'y participaient pas.

Le ministre des Situations d'urgence, Vladimir Poutchkov, a dit que les secouristes ont retiré 58 corps des décombres et qu'ils en cherchent six autres.

Des enquêteurs ont révélé que les issues de secours étaient bloquées et qu'un gardien de sécurité a éteint le système de diffusion publique quand on l'a informé de l'incendie. Le responsable de l'enquête a dit à M. Poutine que l'alarme incendie ne fonctionnait plus depuis deux semaines et que le gardien a été arrêté, mais qu'on est pour le moment incapable d'expliquer ses gestes.

Un autre gouverneur adjoint, Vladimir Chernov, a rencontré la foule pour nier que des centaines de personnes ont perdu la vie. Il a offert de démissionner si cela était nécessaire, ce que les manifestants en colère lui ont promptement demandé de faire.

M. Poutine a annoncé une journée de deuil national, mercredi.