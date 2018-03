Incendie mortel dans un centre d'achat en Russie

Au moins 37 personnes ont péri dans un incendie ayant ravagé un centre commercial en Sibérie, a rapporté une agence de presse officielle russe, dimanche.

Pas moins de 69 personnes — dont plusieurs enfants — ont aussi été portées disparues.

L'agence Tass a cité des pompiers qui disaient que 40 enfants manquaient à l'appel.

Quarante-trois autres personnes ont été blessées dans la tragédie survenue dans un centre commercial de trois étages, à Kemerovo, une ville située à environ 3000 km à l'est de Moscou.

On ne connaît pas les causes de l'incendie. Selon Tass, l'incendie aurait pris naissance au troisième et dernier étage de l'immeuble avant de se répandre et de ravager une superficie de 1500 mètres carrés.

Le reportage ne disait pas si les victimes étaient mortes brûlées ou étouffées.

Inauguré en 2013, le centre commercial abritait un cinéma, un petit zoo, une garderie et une salle de quilles.