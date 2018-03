Le pape François demande aux jeunes de ne pas se taire

Alors qu’il célébrait la messe du Dimanche des Rameaux, au Vatican, le pape François a lancé un message aux jeunes de la terre.

«La tentation de maintenir les jeunes au silence a toujours existé, a dit le pape. Il y a de nombreuses façons de maintenir les jeunes dans le silence et de les rendre invisibles. Il y a plusieurs façons de les empêcher de s’impliquer, de rendre leurs rêves insignifiants, vains ou geignards.

«Mais vous avez le droit de crier, et ce, même si nous, les personnes plus âgées et les leaders, corrompons et nous tenons silencieux.»

Le message du pape survient au lendemain où des centaines de milliers d’adolescents américains ont envahi les rues samedi afin d’exiger un meilleur contrôle au niveau des armes à feu.