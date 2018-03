Ex-espion empoisonné: la Russie expulsera des diplomates étrangers

La Russie a réagi promptement, jeudi, à la vague d'expulsion de diplomates russes par les États-Unis et plusieurs pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN dans la foulée de l'attaque contre un ancien espion et sa fille.

Sergueï et Ioulia Skripal ont été découverts inconscients sur un banc dans la ville de Salisbury, au Royaume-Uni, le 4 mars. Les autorités britanniques accusent la Russie de les avoir empoisonnés avec un agent neurotoxique de qualité militaire, ce que le Kremlin nie avec véhémence.

La direction de l'hôpital où les deux victimes sont hospitalisées a indiqué, jeudi, que l'état de la femme âgée de 33 ans s'améliorait rapidement, mais que celui de son père, âgé de 66 ans, demeurait critique.

Cette semaine, une vingtaine de pays ont montré la porte à plus de 150 diplomates russes dans un témoignage de solidarité avec le Royaume-Uni, du jamais vu même au plus fort de la guerre froide.

En conférence de presse jeudi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé qu'à titre de représailles, Moscou chasserait le même nombre de diplomates pour chacun de ces pays.

M. Lavrov a précisé qu'au moment même où il faisait cette annonce, l'ambassadeur des États-Unis en Russie, Jon Huntsman, était informé qu'à la suite de l'expulsion par Washington de 60 diplomates russes, 58 diplomates de l'ambassade américaine à Moscou et deux du consulat américain d'Iekaterinbourg devraient quitter le pays d'ici le 5 avril.

Il a ajouté qu'en réponse à la fermeture du consulat russe à Seattle, le Kremlin avait décidé de fermer le consulat américain de Saint-Pétersbourg et que le personnel avait jusqu'à samedi pour vider les lieux.

Sergueï Lavrov a prévenu que si les États-Unis posaient d'autres «gestes hostiles» à l'égard de la diplomatie russe, Moscou leur rendrait la monnaie de leur pièce.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré, jeudi, que la situation actuelle commençait à ressembler à celle qui prévalait au temps de la guerre froide, mais qu'elle en différait sur deux points importants: le plus grand nombre de pays impliqués dans le conflit et le plus faible nombre de canaux de communication ouverts pour empêcher que la dispute ne s'envenime.