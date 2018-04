Un VUS plonge en bas d'une falaise en Californie, faisant au moins cinq morts

MENDOCINO, Calif. — Au moins cinq personnes, dont trois enfants, ont perdu la vie quand un VUS a fait un plongeon d'une trentaine de mètres en bas d'une falaise, en Californie.

Trois autres enfants qui se trouvaient possiblement à bord du véhicule manquent à l'appel et pourraient avoir été emportés par l'océan.

L'absence de traces de freinage et les informations fournies par l'ordinateur de bord du VUS portent les policiers à croire que le geste était possiblement intentionnel. Ces données révèlent ainsi que le véhicule s'était immobilisé en bordure de la route avant d'accélérer subitement.

Les victimes étaient membres de la «tribu Hart», une famille multiraciale composée de deux femmes mariées et de leurs six enfants adoptifs. Le groupe effectuait souvent de longues randonnées en voiture, était des amateurs de camping et de randonnée, et se rendait à des festivals ou à d'autres événements où il offrait des câlins et faisait la promotion de l'unité.

La police ne sait pas exactement quand la tragédie s'est produite. Un automobiliste a découvert le VUS le 26 mars, trois jours après que les services sociaux eurent lancé une enquête dans la foulée d'une plainte formulée par un voisin qui prétendait que les enfants étaient privés de nourriture.

Les deux femmes de 38 ans ont été retrouvées mortes dans le véhicule, tout comme Markis Hart, 19 ans, Jeremiah Hart, 14 ans, et Abigail Hart, 14 ans. Les responsables cherchent Hannah Hart, 16 ans, Sierra Hart, 12 ans, et Devonte Hart, 15 ans.

La famille habitait la ville de Woodland, dans l'État de Washington. Leurs voisins, Bruce et Dana DeKalb, ont communiqué avec les autorités quand Devonte a commencé à venir leur demander de la nourriture chaque jour en expliquant que ses parents les punissaient, ses frères et soeurs et lui, en les affamant.

Un travailleur social qui s'est présenté le 23 mars a trouvé la maison vide.