Donald Trump veut déployer l'armée américaine à la frontière mexicaine

Le président américain Donald Trump souhaite déployer l'armée à la frontière mexicaine en attendant de construire le mur qu'il veut ériger entre les deux pays.

Lors d'un événement avec les dirigeants des pays baltes, mardi, M. Trump a déclaré qu'il avait discuté de cette idée avec son secrétaire à la Défense, le général James Mattis.

Le président a affirmé qu'en attendant d'installer le mur pour «une sécurité adéquate», la frontière serait surveillée par les militaires — une mesure «majeure» qui a rarement été utilisée par le passé, a-t-il souligné.

Donald Trump est profondément frustré du manque de progrès dans la construction de «son» mur entre les États-Unis et le Mexique, une promesse phare de sa campagne électorale de 2016.

Il avait précédemment suggéré d'utiliser le budget du Pentagone pour financer le mur, puisque selon lui, il s'agit d'une priorité de sécurité nationale. Toutefois, des règles strictes l'empêchent de financer des projets sans l'accord du Congrès.

Les États-Unis ont déjà envoyé des militaires de la Garde nationale à la frontière. En 2006, lors de l'opération Jump Start, 6000 soldats avaient été déployés pour resserrer la sécurité autour de la frontière. Leur nombre avait chuté de moitié l'année suivante.

Pendant deux ans, environ 29 000 soldats de la Garde nationale avaient participé aux missions, puisque les troupes se relayaient.

Les soldats avaient aidé à la surveillance, aux communications, à l'administration, aux renseignements et dans certains cas, ils avaient participé à l'installation d'infrastructures de sécurité. Pendant cette période, plus de 48 kilomètres de clôture et environ 20 kilomètres de route avaient été construits, en plus des quelque 138 kilomètres de barrières pour les véhicules qui avaient été installées.