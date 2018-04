Le ton monte entre la Turquie et la France, à la suite du soutien avoué du président français Emmanuel Macron aux Kurdes de la Syrie.

La France doit choisir son camp dans le combat contre l'État islamique, entre la Turquie et les milices kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), et faire «ce qui est nécessaire» à Manbij, dans le nord syrien, pour déloger les combattants kurdes, avait récemment déclaré le ministre turc des Affaires européennes.

Il semble malgré tout que la France ait choisi son camp.

Les relations entre Paris et Ankara sont tendues depuis le lancement d'une offensive de l'armée turque, le 20 janvier, contre les milices kurdes YPG, branche armée du Parti de l'union démocratique syrien (PYD), dans le nord-ouest de la Syrie.

Les combattants des YPG, alliés de Washington, sont considérés comme terroristes par les autorités turques.

L'irritation d'Ankara a augmenté d’un cran quand Emmanuel Macron a reçu le 29 mars à Paris une délégation des forces démocratiques syriennes, dont des représentants de l'YPG et du PYD pour l'assurer du soutien de la France dans la «zone de stabilisation» du nord-est de la Syrie.

La Turquie a sommé la France de ne pas intervenir militairement à Manbij, en Syrie.

Malgré sa participation à l'OTAN, la Turquie se rapporche de plus en plus de la Russie et de l'Iran.