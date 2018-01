La Fédération des cégeps veut interdire la possession de pot

La Fédération des cégeps veut l'interdiction des points de vente de cannabis à proximité de toutes les écoles et de la possession à l'intérieur des établissements, sauf pour les résidences.



Le projet de loi du gouvernement Couillard prévoit déjà que la consommation de cannabis sera interdite sur les terrains des cégeps et des universités, mais concernant la possession, la position du gouvernement est moins tranchée.



La Fédération des cégeps, qui présente son mémoire aujourd'hui en commission parlementaire, proposera que la possession soit interdite pour tous les étudiants, qu’ils soient âgés majeurs ou non.

«Il y a un certain flou concernant la possession, a expliqué Bernard Tremblay, PDG de la Fédération des cégeps, au micro de Paul Arcand. Ce qu’on demande, c’est que la possession soit interdite pour les mineurs et les majeurs. Avec le quart de notre population qui est mineure, ce qu’on propose c’est justement de ne pas faire de distinction et de l’interdire dans tous les campus. Non seulement la consommation, mais aussi la possession.»