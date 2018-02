Crise de la presse écrite: Vincent Graton interpelle Justin Trudeau (vidéo)

L’acteur et chroniquer Vincent Graton semble de tous les combats ces temps-ci. En marge de son implication dans le collectif Échec aux paradis fiscaux, il revient à la charge au sujet de la crise des médias écrits.

À la fin janvier, Échec aux paradis fiscaux lançait une nouvelle campagne de communication pour exiger du gouvernement fédéral des mesures plus ambitieuses et plus efficaces afin de lutter contre les paradis fiscaux, qui sont considérés par plusieurs spécialistes et de nombreux élus comme un grave fléau des sociétés occidentales.

Aujourd’hui, Vincent Gratton s’adresse directement au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, afin qu’il prenne les actions nécessaires pour aider les entreprises de presse écrite, qui vivent «une crise sans précédent».

En dix ans, le milieu aurait été dégarni de près de la moitié de ses employés.

Avec l’aide de la Fédération nationale des communications, M. Graton plaide en effet pour une aide financière aux grands médias du pays.

Intitulée Sauvons la presse écrite!, une vidéo de 80 secondes a été diffusée sur la page Facebook Presse en danger. Dans cette publication, Vincent Graton se fait le défenseur du «vrai journalisme».

«Chaque jour, il y a des centaines de fausses nouvelles qui induisent les gens en erreur sur des enjeux de société qui sont fondamentaux, qui peuvent même mettre en péril notre démocratie, affirme-t-il. C'est pour ça qu'il faut avoir de vrais médias avec de vrais journalistes, qui sont régis par des codes d'éthique stricts qui les oblige à vérifier les faits et à présenter les deux côtés d'une médaille.»

Selon M. Graton, les journalistes et les médias sont garants d’une saine démocratie.

Son message est clair : «Il faut que le gouvernement soutienne la presse avec des mesures concrètes.»

D'après lui, ces mesures pourraient être inscrites dans le prochain budget financier du gouvernement fédéral, dont le dépôt est prévu le 27 février.

La CSN et la Fédération nationale des communications, qui sont partenaires dans la production de cette vidéo, appuyées par un groupe de personnalités publiques et d'organisations québécoises, avaient notamment publié une lettre ouverte dans les médias au sujet de l'hémorragie dans la presse écrite, en novembre.