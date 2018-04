Métro de Montréal: le gouvernement Couillard adoptera une loi pour Bombardier

LA POCATIÈRE, Qc - Après l'échec de Bombardier dans sa tentative d'obtenir le contrat du Réseau express métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt, le gouvernement Couillard surenchérit pour tenter de sauver l'usine de La Pocatière.

Il laisse miroiter des contrats possibles pour des systèmes de transport sur les couronnes sud et nord de Montréal et il fera adopter un projet de loi pour éviter les contestations judiciaires dans le devancement des commandes du métro de Montréal.

Le premier ministre Philippe Couillard en a fait l'annonce vendredi matin à l'usine même, après avoir rencontré les travailleurs, juste au lendemain du coup d'envoi du projet de REM.

L'avenir à long terme de l'usine de La Pocatière est actuellement en jeu en raison du manque de commandes, mais aussi parce que le contrat du Réseau express métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt a été confié à Alstom, qui assemblera les voitures en Inde.

En point de presse, M. Couillard a indiqué que l'entente avec la Ville de Montréal pour l'achat de nouvelles rames du métro allait d'abord être signée et qu'ensuite, le gouvernement déposera un projet de loi pour sécuriser l'entente.

M. Couillard a précisé que le gouvernement agit ainsi à la recommandation des juristes de l'État, mais il est resté vague sur le principe du projet de loi.

Il a toutefois insisté pour souligner que l'éventuelle commande de Montréal est la continuité d'un contrat, car l'usine assemble déjà actuellement les nouvelles rames Azur du métro.

«Pour qu'on soit certain d'être en terrain de continuité, j'insiste pour qu'on mentionne clairement qu'il s'agit de la continuité du même contrat, car il y a des accords de commerce qui existent, il y a des compétiteurs qui écoutent chaque mot et tout ce qu'on fait. Nous, on fait ça dans le respect entier de ce contrat-là, parce que c'est le même contrat.»

Les partis d'opposition ont déjà été prévenus et le projet de loi, qui est déjà pratiquement rédigé, devrait être adopté avant la fin de la session et de la législature _ car la Chambre est ensuite dissoute jusqu'aux élections du 1er octobre.

Le premier ministre a expliqué que les discussions avec Montréal se poursuivent, notamment sur le financement, le nombre de voitures, et que le tout sera communiqué ultérieurement.