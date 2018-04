Migrants: Heurtel demande au fédéral de s'adapter à cette «nouvelle réalité»

Le ministre québécois de l'Immigration, David Heurtel, implore le gouvernement fédéral de soutenir davantage le Québec, qui est au point de «saturation» face à la migration irrégulière massive à la frontière canado-américaine, une «nouvelle réalité» qui n'est pas éphémère, selon lui.

M. Heurtel a fait cet appel au gouvernement Trudeau lors d'un événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, vendredi après-midi.

Le gouvernement québécois a recensé 5700 traversées irrégulières depuis le début de l'année, alors qu'il y en avait eu 2000 à pareille date l'an dernier. En 2017, 25 000 personnes avaient franchi la frontière entre les États-Unis et le Québec de façon irrégulière, ce qui représente une augmentation de 700 pour cent par rapport à l'année précédente.

Selon le ministre Heurtel, ce mouvement de population «n'est pas une aberration» et est voué à se poursuivre, comme c'est le cas dans d'autres régions du monde.

Face à ce «changement de paradigme», le Québec a besoin de plus de financement du gouvernement fédéral, selon M. Heurtel, car ces nouveaux arrivants ont besoin d'endroits pour vivre et utilisent les ressources de la province, notamment en éducation et en santé.

Le ministre québécois a rappelé que les réfugiés étaient entièrement de la responsabilité du gouvernement fédéral.

Le fédéral invité à la prudence

Une note interne du ministère fédéral de l'Immigration recommande au gouvernement d'adopter une approche prudente sur les seuils d'immigration, afin de ne pas dépasser le «point de bascule» dans l'opinion publique.

Des données internes préparées par les fonctionnaires de l'Immigration pour un comité de sous-ministres signalent qu'une majorité de Canadiens se disent favorables aux seuils d'immigration actuels. Par contre, cet appui chute lorsqu'on apprend aux répondants combien d'immigrants exactement arrivent chaque année au Canada.

Le gouvernement fédéral est donc invité à naviguer avec prudence dans ses déclarations publiques sur les seuils d'immigration.

Keith Banting, de la chaire de recherche en politiques publiques à l'Université Queen's, de Kingston, observe un soutien populaire accru aux seuils d'immigration actuels.

Par contre, toute augmentation du nombre d'immigrants au pays ne fait pas consensus, estime ce spécialiste des politiques sur le multiculturalisme.

Selon le professeur Banting, le gouvernement fédéral se demande si la population canadienne est prête à accepter un changement radical des seuils d'immigration.