Québec allège les démarches pour les futurs sinistrés et pérennise son programme

MONTRÉAL - Québec semble avoir tiré plusieurs leçons des ratés et délais qui ont suivi les inondations sans précédent du printemps dernier.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé vendredi une série de mesures qui visent à réduire la montagne bureaucratique que les sinistrés doivent franchir et à accélérer le versement des indemnités pour permettre leur rétablissement.

Bien que la sécurité civile ait travaillé d'arrache-pied à la suite de ces inondations, plusieurs sinistrés ont vécu le traitement de leur dossier comme une course à obstacles où chaque démarche complétée se voyait aussitôt suivie d'une nouvelle exigence, que ce soit au niveau municipal ou provincial.

Les délais qui s'en trouvaient allongés ont eu raison de la patience de plusieurs victimes des inondations.

Certes, Québec a réussi à verser à ce jour entre 75 et 90 pour cent de l'aide financière attendue à 86 pour cent des sinistrés, soit plus de 150 millions $, mais le ministre Coiteux reconnaît qu'il a fallu trop de temps pour y arriver et qu'il reste tout de même de nombreux sinistrés en attente.

Parmi les mesures qui seront implantées, il sera désormais possible d'obtenir de l'aide sans attendre le permis de construction de la municipalité et plusieurs contre-vérifications qui retardaient le versement seront soit remises à la fin du processus ou carrément éliminées.