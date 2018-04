Trump pourrait être compromis par les Russes selon James Comey

L'ancien directeur du FBI, James Comey, pense qu'il est possible que le président Donald Trump soit compromis par les Russes.

Dans une entrevue diffusée dimanche soir au réseau ABC News, l'ancien chef du FBI a déclaré qu'il ne pouvait pas ignorer la possibilité que la Russie puisse avoir des informations compromettantes sur le président américain.

Il a déclaré que c'est une possibilité «stupéfiante» et qu'il n'aurait jamais cru pouvoir faire une telle déclaration au sujet d'un président des États-Unis.

Rappelons que dans le livre qu'il a récemment publié, James Comey compare le président Trump à un parrain de la mafia qui dirige le pays guidé par son ego et la loyauté envers sa personne. Il brosse le portrait d'un personnage semblable à un gangster qui cherchait à brouiller la frontière entre l'application de la loi et la politique et qui a tenté de faire pression sur lui à propos de son enquête sur l'ingérence russe dans les élections américaines.

Son livre se rapproche étroitement du témoignage public et des déclarations écrites de James Comey au sujet de ses communications avec le président et de son inquiétude croissante quant à l'intégrité du locataire de la Maison-Blanche. Il lance également quelques flèches envers Donald Trump.